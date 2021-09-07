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Проезд по МЦК 11 сентября сделают бесплатным

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 12:19
Общество
Проезд по МЦК 11 сентября сделают бесплатным
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 7 сентября. Проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК) сделают бесплатным для всех пассажиров в честь празднования Дня города.

Так, 11 сентября москвичи и гости российской столицы получат возможность не оплачивать проезд. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter.

«Так вместе с РЖД мы решили отметить пятилетие Московского центрального кольца», — добавил градоначальник.

По будням МЦК ежедневно пользуются более 500 тыс. человек. Всего на МЦК расположен 31 транспортно-пересадочный узел, с каждого можно пересесть на наземный общественный транспорт.

Как стало известно ранее, День города в Москве пройдет без массовых концертов. Москвичей ждет только небольшой концерт на территории парка «Зарядье». Также во время праздничных дней в столице запланирован фейерверк.

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