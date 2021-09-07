Синоптик Леус предупредил москвичей о дождях 7 сентября

Москва, 7 сентября. Кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Теплый атмосферный фронт, приближающийся с запада, будет определять погоду в российской столице. Так, столбики уличных термометров покажут от +11 до +13 градусов.

Западный ветер подует со скоростью пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 751 миллиметр ртутного столба.

По словам Леуса, российская столица уже прошла основной пик похолодания. В ближайшее время на погоду в городе по-прежнему будет влиять обширный циклон.

Как отметила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, на этой неделе в столичный регион вернется тепло. При этом местами ожидаются заморозки, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Что касается Петербурга, то жителей этого города погода во вторник порадует солнцем и кратковременными дождями. Днем воздух прогреется до +16 градусов, пишет spbdnevnik.ru.