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День города в Москве пройдет без массовых концертов

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 22:40
Общество
День города в Москве пройдет без массовых концертов
pixabay.com

Москва, 6 сентября. Москва отметит День города 11 и 12 сентября. В этом году праздник в столице будет скромным из-за эпидемиологической обстановки.

Москвичей ждет небольшой концерт на территории парка «Зарядье». Уже сейчас на городских площадках стартовал фестиваль «Цветочный джем», в рамках которого граждане могут насладиться инсталляциями цветов и деревьев. Во время праздничных дней в столице запланирован фейерверк, рассказал московский мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВЦ».

«В целом, конечно, город будет украшен, будет праздничный фейерверк. Но каких-то больших концертов мы в городе пока не планируем», — отметил градоначальник.

Ко Дню города улицы столицы немного украсят, какие-либо масштабные мероприятия в честь праздника не запланированы. Такое решение обусловлено угрозой распространения коронавируса. В этом году столица отмечает свой 874-й день рождения.

Собянин ранее заявил, что в ближайшее время московские власти не планируют в привычном масштабе возобновлять городские праздники. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице постепенно стабилизируется, однако говорить о победе над пандемией пока рано.

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