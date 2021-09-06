Людей эвакуировали со станции метро «Проспект Вернадского» из-за задымления

Москва, 6 сентября. Сотрудники МЧС эвакуировали людей из метро на «Проспекте Вернадского», где произошло возгорание. Никто не пострадал.

Все пассажиры покинули станцию «Проспект Вернадского». В настоящее время их жизни и здоровью ничто не угрожает, сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Ветка закрыта на вход. Поезда из центра проезжают ее без остановки.

Сотрудники организации призывают пассажиров воспользоваться наземным транспортом. Идет работа по восстановлению движения поездов. По предварительным данным, возгорание произошло в вагоне поезда, следовавшего в сторону центра из-за короткого замыкания электрооборудования. Специалисты ликвидировали его с помощью порошкового огнетушителя.