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Воспользоваться «Пушкинской картой» смогут более полумиллиона жителей Подмосковья
Общество
Воспользоваться «Пушкинской картой» смогут более полумиллиона жителей Подмосковья
vk.com  /  культура.рф

Москва, 6 сентября. Программа «Пушкинская карта» начала действовать с 1 сентября. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут бесплатно посещать музеи и другие культурные учреждения.

В Подмосковье «Пушкинской картой» смогут воспользоваться около 600 тысяч молодых людей. Принять участие в программе легко — нужно всего лишь создать учетную запись на портале Госуслуг или скачать на смартфон приложение «Госуслуги.Культура». Молодые люди после регистрации получают «Пушкинскую карту», на балансе которой будет 3000 рублей.

Потратить эту сумму можно на билеты в музеи, галереи, театры, концерты и другие культурные мероприятия. На официальном сайте подмосковного Минкультуры уже появился список учреждений, куда юные жители могут попасть по «Пушкинской карте». К программе, направленной на поддержку молодежи, присоединились 47 учреждений.

С помощью «Пушкинской карты» юные жители Подмосковья могут бесплатно посетить музей-заповедник «Зарайский кремль», музей-заповедник «Усадьба Мураново им. Ф. И. Тютчева», музей-заповедник «Усадьба Мураново им. Ф. И. Тютчева», а также посмотреть спектакли Московского областного театра драмы и комедии. Полный список можно посмотреть на сайте Минкультуры Московской области или на сайте Культура.РФ.

Поучаствовать в программе могут не только молодые люди, проживающие в Москве и Подмосковье — «Пушкинская карта» доступна по всей России. За три дня с начала старта программы, как сообщили в Минкультуры России, карту оформили миллион юных россиян в возрасте от 14 до 22 лет.

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москва подмосковье образование музеи пушкинская карта
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