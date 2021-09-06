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Детский центр психиатрии в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 13:45
Происшествия
Детский центр психиатрии в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Иванова

Москва, 6 сентября. Экстренные службы эвакуировали детей из Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой на юге Москвы из-за сообщения о минировании.

Кинологи уже прибыли на место происшествия и обследуют здание на предмет взрывчатых веществ. Инцидент произошел в доме № 21А на Донском проезде.

Выведенные из центра дети находятся в соседнем здании. Всего эвакуировано 150 человек. Это уже второй инцидент за последнюю неделю. Три дня назад неизвестный также «заминировал» центр, который проверяли кинологи с собаками.

Ранее на электронную почту службы спасения поступило сообщение, что в здании правительства Москвы заложена бомба. Злоумышленники угрожали взрывом и выдвинули ряд «условий». Они требовали отменить обязательную вакцинацию работников сферы услуг и ЖКХ и перчаточно-масочный режим.

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