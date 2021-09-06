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Синоптик заявил, что Москва прошла пик похолодания
Общество
Синоптик заявил, что Москва прошла пик похолодания
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Москва, 6 сентября. Теплая погода постепенно возвращается на территорию Москвы, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Российская столица прошла основной пик похолодания. Несмотря на то, что в ближайшее время на погоду в городе по-прежнему будет влиять обширный циклон, в Москве постепенно начнет теплеть, добавил Леус у себя в Facebook.

«В минувшее воскресенье температура воздуха днем слегка перевалила через отметку в +10, и это был самым низкий максимум за последние 130 дней! Ночью по области отмечены первые заморозки, но дальше будет теплеть», — заявил он.

В скором времени воздух в городе прогреется до 11-13 градусов тепла. В области столбик термометра поднимется до +9...+14 градусов, добавил Леус. Кроме того, в Москве будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

Согласно данным синоптиков, этот понедельник окажется самым холодным днем новой рабочей недели в российской столице. Дневная температура составит не более десяти градусов.

Уже в конце первой декады сентября в Москву должна вернуться теплая погода, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова. По ее словам, температура воздуха прогреется до +17…+20 градусов, пишет «Ридус».

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