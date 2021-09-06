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Прохладная влажная погода ожидает москвичей в начале недели
Общество
Прохладная влажная погода ожидает москвичей в начале недели
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 6 сентября. Облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь ожидаются на территории столицы России в понедельник, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Температура воздуха будет держаться в пределах 11–13 градусов выше нуля, сухая погода будет наблюдаться в первой половине дня. Вечером в некоторых районах города пройдут кратковременные дожди, предупредил Синенков.

Столбики термометра на территории столичного региона опустятся ниже климатической нормы в начале недели, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Потепление ожидается к концу недели, передает ее прогноз интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Бабье лето может наступить в столице в ближайшие дни, заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. К выходным столбики термометров могут подняться до +19 градусов тепла.

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