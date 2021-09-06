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Чемпионат беспилотников пройдет в Москве в День города
Общество
Чемпионат беспилотников пройдет в Москве в День города
pixabay.com  /  Lars_Nissen_Photoart

Москва, 6 сентября. Соревнования по управлению беспилотными летательными аппаратами и шоу дронов пройдет в Москве на ВДНХ в День города, 11 сентября.

В чемпионате «Авиароботех — старт» примут участие 16 команд, которые состоят из студентов колледжей и вузов, учеников детских технопарков. Им предстоит собрать аппараты и показать мастерство пилотирования. Лучшие участники в апреле 2022 года поедут на всероссийские соревнования.

«Предстоящий чемпионат — отличная возможность для ребят протестировать свои навыки», — заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Вторым этапом соревнования будет задание, где восемь дронов должны выстраиваться в многомерные фигуры, участникам предстоит настроить программы для группового пилотирования. Эта часть чемпионата получила название «Рой».

Недавно Наталья Сергунина сделала заявление, что природный ландшафт ВДНХ будут охранять наравне с историческими памятниками. Он считается объектами культурного наследия, пояснила заммэра.

В подмосковном Реутове в честь Дня города прошли танцевальный фестиваль и турнир по волейболу. Блогеры-аниматоры устроили для детей шоу с конкурсами и призами. В Центре культуры и искусств состоялись детские мастер-классы, пишет издание «Подмосковье сегодня».

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