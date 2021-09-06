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Москвичей ожидает осеннее похолодание и небольшой дождь
Общество
Москвичей ожидает осеннее похолодание и небольшой дождь
pixabay.com  /  sourabhkrishna806

Москва, 6 сентября. В Москве с понедельника ожидается похолодание и облачность с прояснениями. Также возможно выпадение осадков.

В Московском регионе синоптики прогнозируют температуру от 8 до 13 градусов по Цельсию днем и до 1 градуса в ночное время. Также объявлен желтый уровень угрозы в связи с усилением ветра. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

«Днем в столице будет от 10 до 12 градусов тепла, в ночь на вторник похолодает до плюс 4 градусов. Скорость северо-западного ветра составит 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление в Московском регионе составит 753 мм ртутного столба», — сообщают сотрудники Гидрометцентра.

Тем временем жители Бодайбинского района Иркутской области уже столкнулись с первым выпавшим снегом. Там температура воздуха ожидается до 12 градусов тепла, ночью — до 3 градусов выше нуля.

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