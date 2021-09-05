Грузовик сбил женщину с двухмесячным ребенком на Митинской улице в Москве

Москва, 5 сентября. Грузовой автомобиль наехал на женщину с коляской на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшие госпитализированы с травмами.

Инцидент произошел в районе дома №26 на Митинской улице. Женщина переходила дорогу с коляской, в которой был двухмесячный ребенок.

Водитель легкового автомобиля притормозил перед «зеброй», чтобы пропустить пешеходов, а водитель КамАЗа продолжил движение и совершил наезд на маму с малышом.

На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о случившемся уточняется. Движение в обоих направлениях затруднено. Пострадавшие госпитализированы с травмами.