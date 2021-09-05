Актер Соколовский намерен отсудить у «Макдональдс» 1 млн рублей за моральный ущерб

Москва, 5 сентября. Российский актер Александр Соколовский подал иск на сеть быстрого питания «Макдональдс» с требованием возместить ему моральный вред в размере 1 миллиона рублей.

Инцидент произошел 6 января 2021 года в ресторане на Волгоградском проспекте в Москве. Актер вместе со своей женой заехали в «МакАвто», чтобы сделать заказ. Сотрудник заведения, забыв выключить микрофон, оскорбил Соколовского.

Актер написал жалобу, однако ответ «Макдональдс» его не удовлетворил, и Соколовский направил в суд иск против компании с требованием выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

Первое заседание пройдет в Пресненском суде Москвы 28 сентября.