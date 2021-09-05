Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 18:48
18:45
Общество
Михаил Ефремов из тюрьмы помогает бывшей жене бороться с алкоголизмом
18:40
Общество
Автомобиль Aurus на водородном топливе представили на ВЭФ-2021
18:38
Весь мир
Главы МИД Ливии и Греции встретятся для укрепления двусторонних отношений
18:36
Экономика
AMD запустила массовое производство процессоров Ryzen 6000
18:33
Политика
Владимир Путин дал много поручений Дальнему Востоку во время рабочей поездки
18:33
Весь мир
«Прелюдия к диктатуре»: в Сальвадоре раскритиковали решение о втором сроке для президента
18:31
Происшествия
Экс-президент ЮАР Зума досрочно освобожден из тюрьмы по состоянию здоровья
18:30
Наука
Астрономы из США нашли новые доказательства существования планеты X
18:30
Шоу-бизнес
Алена Шишкова посмеялась над новой девушкой Тимати
18:29
Наука
Метод определения болезни Альцгеймера с точностью 99% разработали ученые из Литвы
Все новости

Более 120 пьяных водителей в Москве остановлены силами скрытых патрулей за два месяца
Общество
Более 120 пьяных водителей в Москве остановлены силами скрытых патрулей за два месяца
ФБА «Экономика сегодня»  /  Настасья Шеркунова

Москва, 5 сентября. Скрытые патрули выявили на московских дорогах более четырех тыс. административных правонарушений. Работа велась на протяжении двух месяцев.

Свыше 120 нарушений являются фактами управления транспортными средствами в нетрезвом виде, рассказал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков. Еще 77 случаев — движение по встречной полосе.

«Более 1500 нарушений уровня светопропускающей способности, 620 — управление транспортным средством с нестандартными государственными регистрационными знаками или установленными с нарушениями требований», — сообщил Быков в эфире «Авторадио».

Скрытые патрули вынуждают автолюбителей помнить о том, что они находятся под постоянным контроле. Также подобная практика говорит о необходимости соблюдения водителями правил дорожного движения, рассказал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

Ранее стало известно, что сотрудники ГИБДД могут выписать штраф за установку дополнительных динамиков и усилителей звука. Размер санкции составит 500 рублей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Более 120 пьяных водителей в Москве остановлены силами скрытых патрулей за два месяца
ГИБДД москва пьяные водители скрытые патрули
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru