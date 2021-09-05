Более 120 пьяных водителей в Москве остановлены силами скрытых патрулей за два месяца

Москва, 5 сентября. Скрытые патрули выявили на московских дорогах более четырех тыс. административных правонарушений. Работа велась на протяжении двух месяцев.

Свыше 120 нарушений являются фактами управления транспортными средствами в нетрезвом виде, рассказал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков. Еще 77 случаев — движение по встречной полосе.

«Более 1500 нарушений уровня светопропускающей способности, 620 — управление транспортным средством с нестандартными государственными регистрационными знаками или установленными с нарушениями требований», — сообщил Быков в эфире «Авторадио».

Скрытые патрули вынуждают автолюбителей помнить о том, что они находятся под постоянным контроле. Также подобная практика говорит о необходимости соблюдения водителями правил дорожного движения, рассказал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

Ранее стало известно, что сотрудники ГИБДД могут выписать штраф за установку дополнительных динамиков и усилителей звука. Размер санкции составит 500 рублей.