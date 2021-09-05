Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

Москва, 5 сентября. Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об ухудшении погодных условий. В связи с этим в регионе объявили желтый уровень опасности.

Порывы ветра в столице и области могут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение будет действовать в Москве до 17:00, в Подмосковье — до 19:00 часов понедельника. Желтый уровень означает потенциально опасные погодные условия. В ночь на 6 сентября в регионе ожидаются заморозки. Днем столбики термометров в Москве покажут не более +10 градусов.

Первый день предстоящей рабочей недели может стать самым холодным за грядущие семь дней. Тепло вернется в столицу на следующей неделе. Синоптики обещают горожанам до +20 градусов, говорится на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

Первые заморозки могут наступить ночью не только в столице. Сильное похолодание ожидается и в других регионах Центральной России.