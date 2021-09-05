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Три человека пострадали в ДТП с автомобилями такси и каршеринга на Кутузовском проспекте
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с автомобилями такси и каршеринга на Кутузовском проспекте
Пресс-служба правительства Севастополя

Москва, 5 сентября. Три человека пострадали в результате лобового столкновения легковых автомобилей каршеринга и такси. ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве.

Сотрудники экстренных служб выехали на место происшествия. Информация о состоянии пострадавших уточняется. В районе аварии возможно затруднение транспортного потока. Водителям рекомендуется по возможности выбирать объездные пути.

В настоящее время обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливают специалисты. Назначен комплекс необходимых следственных мероприятий. В случае выявления нарушения ПДД будет составлен административный протокол.

Ранее два человека погибли при лобовом столкновении иномарок в Красноярском крае.

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