Три человека пострадали в ДТП с автомобилями такси и каршеринга на Кутузовском проспекте

Москва, 5 сентября. Три человека пострадали в результате лобового столкновения легковых автомобилей каршеринга и такси. ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве.

Сотрудники экстренных служб выехали на место происшествия. Информация о состоянии пострадавших уточняется. В районе аварии возможно затруднение транспортного потока. Водителям рекомендуется по возможности выбирать объездные пути.

В настоящее время обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливают специалисты. Назначен комплекс необходимых следственных мероприятий. В случае выявления нарушения ПДД будет составлен административный протокол.

Ранее два человека погибли при лобовом столкновении иномарок в Красноярском крае.