Самый холодный день новой рабочей недели ждет москвичей в понедельник

Москва, 5 сентября. Предстоящий понедельник окажется самым холодным днем новой рабочей недели в российской столице, заявили в центре погоды «Фобос».

Дневная температура составит не более десяти градусов. В ночь на 6 сентября в российской столице ожидается от двух до четырех градусов выше нуля, отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. К тому же в регионе подует северо-западный ветер.

«Из-за плотного северо-западного ветра и повышенной влажности будет казаться, что на два градуса холоднее, чем есть на самом деле», — отметил собеседник РИА Новости.

Такие показатели больше характерны примерно для 11 октября, подчеркнул Евгений Тишковец. Погода отправила москвичей в климатическое будущее более чем на месяц вперед. Что касается воскресенья, горожан ждет облачная погода с кратковременными осадками. В Подмосковье возможны незначительные заморозки.