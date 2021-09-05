Водитель легковушки погиб после наезда на ограждение Водоотводного канала в Москве

Москва, 5 сентября. Водитель скончался после ДТП в Москве. Предварительной причиной смерти назван сердечный приступ. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Авария произошла на Кадашевской набережной у дома №2. Мужчина за рулем автомобиля «Лада Ларгус» наехал на ограждение Водоотводного канала.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. По предварительным данным, смерть водителя произошла в результате сердечного приступа.

Еще одна авария с печальными последствиями произошла сегодня в Рязани. Пьяный водитель устроил массовое ДТП. Пострадали два человека.