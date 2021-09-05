Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 12:46
12:44
Армия
Талибы заявили об установлении полного контроля над афганской провинцией Панджшер
12:42
Армия
Йеменские хуситы заявили о нанесении ракетных ударов по Саудовской Аравии
12:42
Происшествия
Конфликт в хабаровской ИК привел к гибели двух человек
12:38
Общество
Самый холодный день новой рабочей недели ждет москвичей в понедельник
12:38
Шоу-бизнес
Фанаты уверены, что похудевшая Екатерина Скулкина потеряла свою харизму
12:35
Общество
Фильм «Солнцепек» о военном конфликте в Донбассе оценивают зрители онлайн-кинотеатров
12:32
Общество
Украинцам упростили условия посещения Белоруссии для сбора грибов
12:29
Экономика
Греф: решение по регулированию экосистем может быть принято до конца года
12:27
Армия
В США назвали проблемы со здоровьем ударом по боеспособности ВВС
12:27
Экономика
Биткоин может вырасти до 75 тысяч долларов до конца года
Все новости

Водитель легковушки погиб после наезда на ограждение Водоотводного канала в Москве

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 11:37
Происшествия
Водитель легковушки погиб после наезда на ограждение Водоотводного канала в Москве
51.mchs.gov.ru

Москва, 5 сентября. Водитель скончался после ДТП в Москве. Предварительной причиной смерти назван сердечный приступ. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Авария произошла на Кадашевской набережной у дома №2. Мужчина за рулем автомобиля «Лада Ларгус» наехал на ограждение Водоотводного канала.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. По предварительным данным, смерть водителя произошла в результате сердечного приступа.

Еще одна авария с печальными последствиями произошла сегодня в Рязани. Пьяный водитель устроил массовое ДТП. Пострадали два человека.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Водитель легковушки погиб после наезда на ограждение Водоотводного канала в Москве
лада водитель умер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru