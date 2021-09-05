Google запретили показывать словосочетание «Умное голосование» в поисковой выдаче

Москва, 5 сентября. Арбитражный суд вынес решение о запрете для Google показывать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование».

С соответствующим иском в суд обратилась ставропольская компания «Вулинтертрейд», получившая право на логотип и товарный знак «Умного голосования».

Популярный мессенджер Telegram и социальная сеть Twitter могут получить штраф на 12 миллионов рублей за отказ удалять запрещенную в России информацию. Кстати, аналогичную меру могут вынести в адрес Facebook, ему грозит штраф на сумму до 28 миллионов рублей. Судебное заседание по этому вопросу назначено на 14 сентября.