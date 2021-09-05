Депстрой Москвы сообщил о ходе программы реновации в Северном Тушино

Москва, 5 сентября. Два корпуса жилого дома ввели в эксплуатацию в Северном Тушино по программе реновации, сообщил глава Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Новостройки расположены по адресу улица Вилиса Лациса. Всего 472 семьи смогут поселиться в этих домах. Первые этажи корпусов не будут заселяться жильцами, поскольку их отвели под магазины, салоны красоты, детские кружки по интересам. Специалисты предусмотрели выходы с двух сторон домов, чтобы посетители заведений и жильцы не пересекались.

«В новостройках расположено 472 квартиры, из них 188 – однокомнатных, 128 –двухкомнатных и 156 — трехкомнатных», — приводятся слова Загрутдинова на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Более 100 новостроек передали под заселение с начала реализации программы реновации в столице, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Порядка 37 тыс. жителей города получили новое жилье с 2017 года.