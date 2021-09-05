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Введение бесплатных пересадок в транспорте Москвы снизило стоимость проезда
Общество
Введение бесплатных пересадок в транспорте Москвы снизило стоимость проезда
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 5 сентября. Первые итоги введения бесплатных пересадок в наземном транспорте Москвы подвел мэр города Сергей Собянин.

Недавно власти столицы России приняли решение сделать пересадки в наземном транспорте бесплатными. Такое нововведение уже снизило стоимость одной поездки в полтора раза, добавил Собянин.

«Если пользоваться такой услугой постоянно, то экономия в год составит почти 11 тыс. руб», — написал он у себя в блоге.

В общей сложности с начала сентября москвичи сделали 162 тыс. поездок с бесплатными пересадками. Эта услуга является важной и нужной для жителей города, потому они будут чаще пользоваться этой услугой, добавил мэр города.

Согласно данным Собянина, систему FacePay для оплаты проезда в московском метро в скором времени запустят на всех станциях. Появление нового способа оплаты проезда в метрополитене состоится 15 октября 2021 года. Благодаря этому нововведению жители Москвы получат возможность проходить в метро, не используя проездные.

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собянин проезд транспорт
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