Авиакомпания намерена предъявить снятой с рейса Москва — Анталья дебоширке ответный иск

Москва, 5 сентября. Авиакомпания Nordwind Airlines намерена подать встречный иск на 37-летнюю Валентину Т. из-за часовой задержки вылета самолета рейсом Москва — Анталья.

Женщину сняли с воздушного судна полицейские. Пассажирка отказывалась надевать средства индивидуальной защиты, хамила и оскорбляла бортпроводников. Члены экипажа расценили ее действия как угрозу безопасности и доложили об этом командиру воздушного судна, сообщил ФАН информированный источник.

В результате дебоширка была задержана и доставлена в отдел полиции. В отношении ее составлен административный протокол по факту мелкого хулиганства.

Пассажиры самолета на задержание женщины отреагировали аплодисментами и радостными возгласами. Некоторые из них предложили свою помощь, когда нарушительница в очередной раз стала оказывать сопротивление правоохранителям.