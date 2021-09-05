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Авиакомпания намерена предъявить снятой с рейса Москва — Анталья дебоширке ответный иск

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 09:43
Происшествия
Авиакомпания намерена предъявить снятой с рейса Москва — Анталья дебоширке ответный иск
 /  Пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Москва, 5 сентября. Авиакомпания Nordwind Airlines намерена подать встречный иск на 37-летнюю Валентину Т. из-за часовой задержки вылета самолета рейсом Москва — Анталья.

Женщину сняли с воздушного судна полицейские. Пассажирка отказывалась надевать средства индивидуальной защиты, хамила и оскорбляла бортпроводников. Члены экипажа расценили ее действия как угрозу безопасности и доложили об этом командиру воздушного судна, сообщил ФАН информированный источник.

В результате дебоширка была задержана и доставлена в отдел полиции. В отношении ее составлен административный протокол по факту мелкого хулиганства.

Пассажиры самолета на задержание женщины отреагировали аплодисментами и радостными возгласами. Некоторые из них предложили свою помощь, когда нарушительница в очередной раз стала оказывать сопротивление правоохранителям.

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