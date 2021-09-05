ФАН выяснил подробности задержания дебоширки в самолете Москва — Анталья

Москва, 5 сентября. По словам источника ФАН в правоохранительных органах, снятая накануне с рейса Москва — Анталья дебоширка долго отказывалась надеть маску и оскорбляла бортпроводника.

Бортпроводники доложили о ситуации капитану воздушного судна, поскольку по закону он имеет право снять с рейса любого пассажира в том случае, если он угрожает безопасности. КВС вызвал правоохранителей.

Маску 37-летняя дебоширка надела только когда полицейские поднялись на борт. Из салона самолета любительницу поскандалить выводили под громкие аплодисменты остальных пассажиров. На очередной отказ женщины покидать борт неравнодушные очевидцы предложили стражам порядка свою помощь.

Правоохранители доставили женщину в местный отдел полиции. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее о похожем инциденте сообщал телеканал «360». Скандальную пассажирку в состоянии алкогольного опьянения сняли с рейса Москва — Сочи.