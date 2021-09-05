Гидрометцентр спрогнозировал сроки наступления бабьего лета в Москве

Москва, 5 сентября. Жителей и гостей столицы России в скором времени ожидает наступление бабьего лета, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Солнце начнет проглядывать уже во вторник и дневные температуры воздуха составят от +10 до +15 градусов. В среду столбики термометров покажут до +16 градусов, рассказал синоптик в комментарии ТАСС.

«По предварительным расчетам, в четверг потеплеет до +14 – +19 градусов. Это уже вполне нормальная погода. Такая холодная погода, как сейчас, это предтеча потепления. Его можно будет ассоциировать с бабьим летом», — объяснил Роман Вильфанд.

Настоящее бабье лето уже наблюдается на территории Урала. Столбики термометров показывают до +28 градусов в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Температура воздуха до +30 градусов ожидается на юге Западной Сибири. При этом на Алтае воздух прогреется до 32 градусов выше нуля.

При этом 5 сентября в Москве и Подмосковье прогнозируется небольшой дождь и облачная погода с прояснениями. Днем в столице столбики термометров покажут от +9 до +11 градусов, сказано на сайте Гидрометцентра России.