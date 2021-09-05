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Иномарка насмерть сбила перебегавшего в неположенном месте в Москве
Происшествия
Иномарка насмерть сбила перебегавшего в неположенном месте в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 5 сентября. Автомобиль BMW насмерть сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном для этого месте.

В результате инцидента погиб 35-летний мужчина, он получил травмы несовместимые с жизнью. Происшествие было зафиксировано на Братеевском мосту. Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы работают на месте аварии. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Каток, отцепившись от грузовика съехал на внешнюю сторону МКАД с Щелковского шоссе в Москве. Сейчас на месте работают оперативные службы города. Движение на съезде с шоссе в сторону области было полностью перекрыто. Об этом информирует Telegram-канал дептранса.

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