Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 09:40
09:39
Наука
Земля может потерять одну секунду всемирного времени из-за слишком быстрого вращения
09:38
Происшествия
Авиакомпания намерена предъявить снятой с рейса Москва — Анталья дебоширке ответный иск
09:38
Происшествия
ФАН выяснил подробности задержания дебоширки в самолете Москва — Анталья
09:36
Общество
Редчайшая белая львица подарила малышей приморскому зоопарку
09:35
Происшествия
Женщина погибла под колесами легковушки в Димитровграде
09:32
Общество
Острог эпохи Петра I реконструируют в Новосибирской области
09:31
Общество
Экс-депутат Заксобрания Пермского края скончался от последствий COVID-19
09:28
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал сроки наступления бабьего лета в Москве
09:24
Экономика
«Транснефть» планирует направить 16,27 млн тонн топлива на экспорт
09:23
Общество
Памятник любимой собаке писателя Довлатова появился в Петербурге
Все новости

Жителям Москвы пообещали облачную погоду с небольшими дождями в воскресенье
Общество
Жителям Москвы пообещали облачную погоду с небольшими дождями в воскресенье
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 5 сентября. Небольшой дождь и облачная погода с прояснениями ждет жителей Москвы и Подмосковья в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики прогнозируют температуру воздуха в российской столице днем в диапазоне от девяти до 11 градусов тепла. Отмечается, что ночью похолодает до трех градусов. Днем в Московской области похожая погода, термометры будут показывать от семи до 12 градусов тепла. Ночью в Подмосковье возможны заморозки до минус трех градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда в Москву придет бабье лето. По прогнозу синоптика, третья и четвертая неделя сентября будет заметно теплее предыдущих. Однако не указывается, как долго продлится потепление. Леус пообещал москвичам, что волны тепла могут наблюдаться в Москве и в октябре.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жителям Москвы пообещали облачную погоду с небольшими дождями в воскресенье
погода дождь воскресенье
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru