Жителям Москвы пообещали облачную погоду с небольшими дождями в воскресенье

Москва, 5 сентября. Небольшой дождь и облачная погода с прояснениями ждет жителей Москвы и Подмосковья в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики прогнозируют температуру воздуха в российской столице днем в диапазоне от девяти до 11 градусов тепла. Отмечается, что ночью похолодает до трех градусов. Днем в Московской области похожая погода, термометры будут показывать от семи до 12 градусов тепла. Ночью в Подмосковье возможны заморозки до минус трех градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда в Москву придет бабье лето. По прогнозу синоптика, третья и четвертая неделя сентября будет заметно теплее предыдущих. Однако не указывается, как долго продлится потепление. Леус пообещал москвичам, что волны тепла могут наблюдаться в Москве и в октябре.