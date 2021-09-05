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Съехавший каток перекрыл Щелковское шоссе в Москве
Происшествия
Съехавший каток перекрыл Щелковское шоссе в Москве
Невские Новости  /  Владислав Азнауров

Москва, 5 сентября. Отцепившийся от грузовика каток съехал на проезжую часть в районе Щелковского шоссе, сообщает департамент транспорта Москвы.

Каток съезжал на внешнюю сторону МКАД с Щелковского шоссе. Сейчас на месте работают оперативные службы города.

Движение на съезде с шоссе в сторону области на данный момент перекрыто полностью. Об этом информирует Telegram-канал дептранса.

Ранее сообщалось, что водителя упавшего с эстакады грузовика доставили с переломами в больницу в Москве. Он получил многочисленные переломы.

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Все новости / Происшествия / Съехавший каток перекрыл Щелковское шоссе в Москве
дтп щелковское шоссе дептранс
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