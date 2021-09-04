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Властям Москвы удалось сформировать благоприятный инвестклимат в сфере жилья
Экономика
Властям Москвы удалось сформировать благоприятный инвестклимат в сфере жилья
pixabay.com

Москва, 4 сентября. Благоприятные условия для частной коммерческой деятельности в строительной области удалось сформировать столичным властям на территории города.

По словам заммэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на инвестиционный блок приходится значительная доля общего объема вводимого жилья. Возведение проектов за счет денежных средств вкладчиков остается одним из наиболее крупных сегментов частного столичного строительного рынка.

На фоне нестабильности валюты граждане все чаще рассматривают недвижимость в качестве средства сбережения. При этом переход сектора на проектное финансирование повышает надежность вложений в квадратные метры для населения. Правительство старается делать все возможное для увеличения объема предложения нового жилья, резюмировал Бочкарев.

Специалисты ЦИАН ранее сообщили, что столичные застройщики вдвое повысили скидки в начале июля. Это произошло сразу после изменения условий льготного ипотечного кредитования.

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строительство бочкарев инвестклимат
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