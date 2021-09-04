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В квартире на северо-западе Москвы взорвался порох
Происшествия
В квартире на северо-западе Москвы взорвался порох
Prt Scr youtube.com  /  Интер Сторис

Москва, 4 сентября. Взрыв произошел в доме на северо-западе столицы. В пресс-службе управления МВД по региону сообщили, что инцидент случился из-за неосторожности жильца.

Хлопок раздался в доме на Митинской улице. По предварительным данным, мужчина, который является хозяином квартиры, решил проверить хранившийся у него порох и неаккуратно отсыпал его из банки на стол. В результате несоблюдения техники безопасности началась химическая реакция, которая привела к возгоранию пороха и последующему взрыву.

Мощной ударной волной в квартире выбило окно и оконную раму, которая крайне приземлилась на припаркованный неподалеку от окна дома автомобиль. Состояние хозяина квартиры на данный момент неизвестно. На место происшествия направлены кареты скорой помощи и патрульные машины. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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