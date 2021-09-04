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Гулявший по обочине дороги ребенок попал под колеса иномарки в Новой Москве

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 19:05
Происшествия
Гулявший по обочине дороги ребенок попал под колеса иномарки в Новой Москве
pxhere.com

Москва, 4 сентября. Водитель автомобиля Citroen совершил наезд на 8-летнего мальчика, который передвигался по обочине. В результате он получил травмы и был доставлен в больницу.

ДТП произошло возле дома на улице Центральной в поселении Вороново. По предварительным данным, несовершеннолетний оступился и попал на проезжую часть. В это время его сбила машина.

Школьник, как рассказали в правоохранительных органах, находился без сопровождения взрослых, он госпитализирован с предварительным диагнозом — перелом голени. По факту происшествия организована проверка.

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