Москвич чудом успел спасти собаку, которую чуть не задушило лифтом

Москва, 4 сентября. Чудесное спасение собаки произошло в одном из многоэтажных домов Москвы. Женщина зашла в лифт и не заметила, что ее питомец на поводке остался снаружи.

Москвичка шла домой вместе со своей собакой на поводке. Женщина зашла в лифт и нажала на кнопку, однако не обратила внимание, что пес остался снаружи. Двери закрылись, а собака так и не успела зайти. Лифт направился вверх и потянул за собой животное на поводке.

Собака несколько раз ударилась о стены и повисла на ремне. В этом момент подоспел мужчина, который бросился на помощь животному. Он вытащил собаку из поводка, который мог задушить питомица. Как сообщается на канале РЕН ТВ в Telegram, пес отделался сильным испугом.

Раненого аиста, замерзавшего под дождем, до этого спасли в Смоленской области. У птицы было сломано крыло, и она не могла пошевелиться.