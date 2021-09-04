Прокуратура начала проверку по факту гибели женщины и ребенка при пожаре в Подмосковье

Москва, 4 сентября. Одинцовская городская прокуратура организовала проверку после пожара в деревне Улитино, где погибли женщина и ее малолетний сын.

Согласно предварительной информации, трагедия случилась сегодня в одной из квартир жилого дома. Жертвами пожара в жилом помещении стали два человека, в том числе девятилетний мальчик, сообщает источник в правоохранительных органах региона.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Надзорному органу предстоит выяснить все обстоятельства и причину возгорания. Отмечается, что ход и результаты прокурорских действий поставлены на контроль вышестоящей инстанции.

Ранее сообщалось, что тела женщины и ребенка обнаружили в сгоревшей квартире в Подмосковье. Трагедия случилась в одном из домов деревни Улитино городского округа Одинцово.