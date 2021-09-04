Дизайнер штор и няня вошли в рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве

Москва, 4 сентября. Одними из самых высокооплачиваемых вакансий в Москве оказались дизайнер штор и няня-гувернантка. Рейтинг составили аналитики сервиса Работа.ру.

Дизайнеру штор предлагается одна из самых высоких зарплат в столице — до 500 тыс. рублей в месяц. При этом от кандидата требуется только среднее профессиональное образование, опыт работы не менее одного года и грамотная речь. Также соискателю необходимо понимать крой штор и уметь рассчитывать расход ткани.

В свою очередь, няне-гувернантке работодатели готовы выплачивать ежемесячно до 360 тыс. рублей за одну вахту из 60 рабочих и 30 выходных дней. Для трудоустройства нужно как минимум среднее специальное педагогическое образование, опыт работы от трех лет, а также наличие загранпаспорта.

В Иркутске тем временем нашли вакансию инженера с заработной платой до 300 тыс. рублей. Высокие зарплаты также готовы предложить жителям Ульяновска, Хабаровска и Ярославля.