В Москве из-за прошедших ливней выпало 20% от месячной нормы осадков

Москва, 4 сентября. Московское метеобюро сообщило, что прошедшие в столице сильные ливни пополнили сентябрьскую копилку осадков на 12 мм.

По словам метеорологов, за неполные сутки в столичном регионе выпало почти 20% месячной нормы осадков. Температура воздуха в ночные часы опускалась до +6...+7 градусов.

Как сообщил представитель метеобюро, данные получены с главной метеостанции в Москве, которая находится в районе ВДНХ. Месячная норма осадков для российской столицы составляет 65 мм, передает «Интерфакс».

Согласно прогнозам синоптиков, в субботу Москву ожидает прохладная погода. Временами возможны небольшие дожди. Также в регионе будет дуть ветер, его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

В Петербурге также ожидается похолодание. Температура воздуха будет на шесть градусов ниже нормы 4 сентября.