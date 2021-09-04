Телефонные мошенники стали использовать новые схемы для кражи денег у россиян

Москва, 4 сентября. Аферисты придумали несколько новых способов обмана для хищения денег у граждан, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Злоумышленники звонят жертвам, требуют денег, а также угрожают им убийством. Далее на телефон поступает сообщение от якобы участкового, который всячески пытается уговорить перевести деньги потерпевшего на защитный счет.

В итоге граждане, а чаще всего конкретно пенсионеры, доверяют мошенникам и действуют под их руководством. В результате они, будучи введенными в заблуждение, переводят на счета, указанные злоумышленниками, крупные денежные суммы. По данным Генпрокуратуры, в каждом десятом случае пожилые люди в России становятся жертвами кибермошенников.

Банковские клиенты с апреля по июнь лишились в сумме более трех миллиардов рублей из-за действий мошенников. Об этом свидетельствуют данные Центробанка, сообщал телеканал «360«.