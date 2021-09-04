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Прокуратура Москвы взяла на контроль ДТП с грузовиком на Ленинградском проспекте

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 01:37
Происшествия
Прокуратура Москвы взяла на контроль ДТП с грузовиком на Ленинградском проспекте
Агентство городских новостей Москва

Москва, 4 сентября. Московская прокуратура взяла на контроль ход проверочных мероприятий по факту ДТП с бетономешалкой, которая упала с эстакады на Ленинградском проспекте.

ДТП произошло вечером 3 сентября. Грузовик упал с эстакады в районе пересечения Ленинградского проспекта с Третьим транспортным кольцом (ТТК). В результате происшествия 39-летний водитель машины получил множественные переломы костей, а также перелом позвоночника. Он был доставлен в больницу.

После выяснения всех обстоятельств инцидента, а также при наличии оснований, будет рассмотрен вопрос о проведении проверочных мероприятий в организации, где работал водитель грузовика. Соответствующие органы выяснят, соблюдала ли компания требования законодательства о режиме труда и отдыха, а также проводился ли предрейсовый осмотр водителей.

Недавно, прокуратура Московской области организовала проверку в связи падением лифта с женщиной и ребенком в Подмосковье. Инцидент произошел в 33-этажном жилом комплексе в Одинцовском городском округе.

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