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Водителя упавшего с эстакады грузовика доставили с переломами в больницу в Москве

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 00:26
Происшествия
Водителя упавшего с эстакады грузовика доставили с переломами в больницу в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 4 сентября. Автомобиль «КамАЗ-миксер» упал с разворотной эстакады, двигаясь по Ленинградскому проспекту в сторону центра российской столицы, водитель получил серьезные травмы.

По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и перевернулся на проезжую часть. ДПС перекрыли движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра.

Водителя грузовика с предварительным диагнозом «перелом позвоночника, многочисленные переломы костей» доставили в больницу. Другие авто в результате ЧП не пострадали. Сотрудники ДПС на месте происшествия выполняют регулировочно-распорядительные работы.

Водителей перенаправляют через дублер Ленинградского проспекта после падения грузовика с эстакады в районе пересечения с ТТК на Ленинградском проспекте, сообщили в дептранс столицы. Водителей предупредили о важности планировании маршрута с учетом объезда места ДТП.

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