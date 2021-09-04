Водителя упавшего с эстакады грузовика доставили с переломами в больницу в Москве

Москва, 4 сентября. Автомобиль «КамАЗ-миксер» упал с разворотной эстакады, двигаясь по Ленинградскому проспекту в сторону центра российской столицы, водитель получил серьезные травмы.

По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и перевернулся на проезжую часть. ДПС перекрыли движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра.

Водителя грузовика с предварительным диагнозом «перелом позвоночника, многочисленные переломы костей» доставили в больницу. Другие авто в результате ЧП не пострадали. Сотрудники ДПС на месте происшествия выполняют регулировочно-распорядительные работы.

Водителей перенаправляют через дублер Ленинградского проспекта после падения грузовика с эстакады в районе пересечения с ТТК на Ленинградском проспекте, сообщили в дептранс столицы. Водителей предупредили о важности планировании маршрута с учетом объезда места ДТП.