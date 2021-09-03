Вылетевший из Москвы в Белгород SSJ-100 подал сигнал тревоги

Москва, 3 сентября. Самолет Sukhoi Superjet, вылетевший из Москвы в Белгород, передал авиадиспетчерам сигнал тревоги.

Сейчас SSJ-100 возвращается в аэропорт вылета — Шереметьево. Об этом сообщает источник ТАСС. Подробности инцидента не приводятся, о причинах возврата самолета информации не поступало.

Ранее сообщалось, что в дежурную часть аэропорта Шереметьево доставили одного из пассажиров рейса Москва — Симферополь. Мужчину сняли с самолета за неадекватное поведение.

21 августа самолет Sukhoi Superjet-100 совершил посадку в Москве. Самолет приземлился в 14:27. При этом по графику лайнер должен был совершить посадку в 14:50.