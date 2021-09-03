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Мосгорсуд заявил, что «Эхо-Москвы» распространило ложную информацию о приговоре Платошкина

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 17:38
Происшествия
Мосгорсуд заявил, что «Эхо-Москвы» распространило ложную информацию о приговоре Платошкина
mos-gorsud.ru  /  Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы

Москва, 3 сентября. Пресс-служба Мосгорсуда опубликовала заявление по факту распространения радиостанцией «Эхо Москвы» недостоверной информации о деле политолога Николая Платошкина.

По данным суда, новость с заголовком «Пресс-служба Мосгорсуда сообщила о решении по делу Платошкина, не дождавшись приговора судьи» является недостоверной и не соответствует действительности.

Начальник отдела по взаимодействию со СМИ Валерий Лазарев подчеркнул, что пресс-служба не распространяла данные, о которых идет речь. Спикер подчеркнул, что считает такие высказывания крайне недопустимыми.

«Кроме того, по меньшей мере странно из уст господина Платошкина звучит фраза о закрытых дверях пресс-службы, поскольку в объявленном перерыве судебного заседания сотрудники пресс-службы общались лично с ним и его адвокатом, в присутствии третьих лиц, которые вели съемку на мобильный телефон без особого на то разрешения», — сказал Лазарев.

Также он добавил, что странным выглядит и поход Платошкина в перерыве заседания на радиостанцию, чтобы рассказать о фейковых новостях. Лазарев выразил уверенность, что юристы политолога помогут разобраться ему в публичных высказываниях.

Платошкин был приговорен столичным судом к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 700 тыс. рублей. Политолога признали виновным в склонении к массовым беспорядкам.

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