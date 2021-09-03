Мастер-класс и дегустацию устроили в Домодедово в честь Дня округа Одинцово

Москва, 3 сентября. День городского округа Одинцово прошел в туристско-информационном центре аэропорта Домодедово. Гости мероприятия узнали о главных достопримечательностях.

ТИЦ Домодедова уже не первый раз проводит программу, посвященную Московской области. Там уже проходили мероприятия в честь Истры, Серпухова, Вереи и других городов. Одинцово — это округ, в котором точно будет, что посмотреть. В нем есть Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина, Дом-музей Михаила Пришвина, а также парк «Патриот», сообщается на Туристическом портале Правительства Московской области.

В рамках Дня города участники смогли продегустировать дубовый кофе, сделанный из желудей. Напиток изготовили по старинным рецептам. Гостей порадовали и различные активности. Например, мастер-класс по изготовлению народной куклы.

Ранее сообщалось, что музеи Москвы будут работать бесплатно в День города. В рамках празднования учреждения культуры будут открыты бесплатно 11 и 12 сентября.