Соратника Навального заподозрили в распространении порнографии

Москва, 3 сентября. Блогера и соратника Алексея Навального Артема Любимова задержали в Волоколамске по подозрению в распространении порнографии.

Поводом стала публикация скриншота из фильма для взрослых с участием мужчин, автор которой заменил лицо одного из героев на фотографию высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов из Волоколамска, сообщают СМИ.

По данному факту возбудили уголовное дело, однако на протяжении нескольких месяцев личность подозреваемого оставалась неустановленной. Накануне полицейские задержали местного 45-летнего активиста, выражающего поддержку основателю ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России).

В прошлом году в Екатеринбурге был задержан еще один соратник Навального Александр Литреев. В правом носке он прятал две таблетки с запрещенным веществом.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.