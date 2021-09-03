Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 18:07
18:05
Армия
Sohu: необычная реакция Пекина на спор РФ и Японии из-за Курил вызвала панику в Токио
18:05
Шоу-бизнес
Фанаты раскрыли личность предполагаемой девушки рэпера Тимати
18:04
Весь мир
Богослужители Эфиопии призвали жителей к молитве за мир и прощение
18:04
Происшествия
Опубликовано видео из подвала, в котором нижегородец удерживал и насиловал пленницу
18:04
Происшествия
В Петербурге мужчина выстрелил соседке в лицо из-за чистоты в квартире
18:04
Экономика
Московские предприниматели получат поддержку города
18:03
Происшествия
Молодая мексиканка умерла после боксерского поединка в Монреале
18:02
Общество
Политолог Рудаков: США, скорее всего, откажут Афганистану в разморозке госрезерва
17:59
Весь мир
Ливия планирует возобновить работу посольства в ЦАР
17:57
Наука
Повышение уровня земли над морем сыграло важную роль в развитии птиц и млекопитающих
Все новости

Соратника Навального заподозрили в распространении порнографии
Происшествия
Соратника Навального заподозрили в распространении порнографии
Федеральное агентство новостей

Москва, 3 сентября. Блогера и соратника Алексея Навального Артема Любимова задержали в Волоколамске по подозрению в распространении порнографии.

Поводом стала публикация скриншота из фильма для взрослых с участием мужчин, автор которой заменил лицо одного из героев на фотографию высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов из Волоколамска, сообщают СМИ.

По данному факту возбудили уголовное дело, однако на протяжении нескольких месяцев личность подозреваемого оставалась неустановленной. Накануне полицейские задержали местного 45-летнего активиста, выражающего поддержку основателю ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России).

В прошлом году в Екатеринбурге был задержан еще один соратник Навального Александр Литреев. В правом носке он прятал две таблетки с запрещенным веществом.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Соратника Навального заподозрили в распространении порнографии
задержание порнография волоколамск соратник навального
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru