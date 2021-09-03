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SSJ100 успешно сел в Домодедово после попадания молнии

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 16:01
Происшествия
SSJ100 успешно сел в Домодедово после попадания молнии
pixabay.com

Москва, 3 сентября. Молния попала в Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Саранск — Москва. После этого воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту назначения.

Инцидент произошел на подлете к столичному аэродрому Домодедово. Молния угодила в сопло самолета, но это никак не сказалось на работе всех агрегатов, сообщил источник ФАН в авиационных кругах.

Посадка прошла в штатном режиме. Специалисты осмотрели лайнер и обнаружили на нем повреждение, которое не представляет угрозы. В связи с требованиями безопасности SSJ100 некоторое время не сможет выполнять полеты — ему потребуется небольшой ремонт.

Незадолго до этого в лайнер «Уральских авиалиний», вылетевший из Симферополя в Петербург, попала молния. Командир принял решение продолжить полет, никто не пострадал.

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самолет москва молния
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