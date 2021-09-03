Москвичи запустили в небо белые воздушные шары в память о жертвах теракта в Беслане

Москва, 3 сентября. День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России 3 сентября. В этот день по всей стране прошли акции, посвященные памяти жертв терактов, в том числе трагедии в Беслане.

Акция в память о жертвах теракта в школе №1 города Беслана прошла в Москве. В ее рамках жители города запустили в небо 334 белых воздушных шара по числу погибших, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Мероприятие началось с панихиды по погибшим. Она прошла в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Таганском районе российской столицы. Затем, в 13:00 по московскому времени, началась церемония возложения цветов к памятнику жертвам трагедии. Участие в акции приняли уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и представитель Республики Северная Осетия — Алания при президенте РФ Борис Джанаев.

С момента трагедии в Беслане прошло 17 лет. В результате террористического акта погибло 334 человека, 186 из них — дети. По словам президента России Владимира Путина, это событие — трагический эпизод в жизни страны, требующий особого внимания.