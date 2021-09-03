Дептранс Москвы присоединился к шуткам про 3 сентября

Москва, 3 сентября. Надпись со словами «Я календарь переверну» появилась на Смоленском метромосту в Москве. Фото опубликовал столичный Дептранс.

Это слова главного хита лауреата премий «Шансон года» Михаила Шуфутинского. Его песня посвящена приходу осени и 3 сентября. В Дептрансе отметили, что этот трек уже в голове у всех россиян.

Жители столицы отмечают, что традиционно на этом баннере отображаются предупреждения о необходимости использования санитайзеров в период распространения коронавирусной инфекции. А в праздничные дни там вывешиваются поздравления москвичей.

Впервые Шуфутинский исполнил трек «Третье сентября» в 1993 году. Из года в год россияне слушают культовую композицию. По мотивам этого трека существует большое количество шуток, которые становятся актуальны к началу осеннего сезона.

Как ранее сообщалось, певцы Денис Клявер и Михаил Шуфутинский оригинально поздравили россиян с 3 сентября. Результаты совместного творчества Клявер опубликовал в своем Instagram-аккаунте.