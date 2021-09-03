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В Красногорске мать 12 лет скрывала своих детей от государства
Происшествия
В Красногорске мать 12 лет скрывала своих детей от государства
pixabay.com

Красногорск, 3 сентября. Женщина, переехавшая из Украины в Россию, 12 лет скрывала своих детей из-за боязни депортации.

Семья — мать и два сына — жила в Красногорском районе, в поселке Нахабино. Женщина работала продавцом в магазине, а также осуществляла уход за пожилой хозяйкой съемной квартиры. Детей обучала всему сама на дому. Медицинскими учреждениями семейство не пользовалось.

Про детей узнали из-за случайности. Во дворе дома повздорила компания местных мальчиков и кто-то вызвал полицию, в итоге всю компанию с родителями пригласили на комиссию по делам несовершеннолетних. Там и всплыло, что ребят словно и не существует вовсе.

Никаких документов на них у матери не оказалось. Женщина пояснила, что боялась, что ее депортируют на Украину, а мальчишек отнимут, так как в свое время она не стала продлевать срок действия своего российского паспорта. Из-за этого женщина, как и родившиеся чуть позже мальчики, российского гражданства не имела. Городская прокуратура Красногорска занялась данным случаем.

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дети украина депортация
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