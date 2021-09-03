Изменение условий льготной ипотеки повлекло снижение цен на жилье в Москве

Москва, 3 сентября. Стоимость новостроек в Москве снизилась на фоне изменения условий программы льготного жилищного кредитования.

Цены на жилую недвижимость уменьшилась на 10% после 1 июля, когда вступили в силу изменения льготной ипотеки. Они предусматривают повышение ставки до 7% годовых против прежних 6,5% и параллельное снижение максимальной суммы кредита до 3 млн рублей, пишет ТАСС.

«Если мы посмотрим самые высоколиквидные рынки на примере Москвы, то мы видим, что после 1 июля за счет снижения спроса по льготным ипотечным программам… конечная цена квадратного метра в Москве (снижается. — Прим. ред.) до 10%», — отметил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

Программа льготного кредитования покупки жилья была продлена с некоторыми изменениями по инициативе президента страны Владимира Путина.

Между тем в России хотят изменить минимальный возраст потенциальных ипотечных заемщиков. В Сбербанке готовы выдавать кредит лицам, достигшим 18 лет.