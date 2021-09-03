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Мосгорсуд признал законным приговор похитителям Авраама Руссо

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 12:55
Происшествия
Мосгорсуд признал законным приговор похитителям Авраама Руссо
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Москва, 3 сентября. Московский городской суд признал законным приговор, вынесенный двум фигурантам дела о похищении музыканта Авраама Руссо в 2004 году.

Решение Пресненского районного суда вступило в законную силу. Иск передан в порядке гражданского судопроизводства, сообщил адвокат потерпевшего Александр Костанянц.

По версии следствия и суда, артиста обманом заманили в коттедж, избили и потребовали, чтобы он отказался проводить концерты. Руссо считает, что заказчиком похищения мог быть предприниматель Тельман Исмаилов.

Виновными по делу Авраама Руссо были признаны Владимир Гусаков и Эльяр Дамиров. Первый получил шесть лет лишения свободы, второй — пять. Оба фигуранта были освобождены от отбывания наказания в связи с истечением срока привлечения к ответственности.

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