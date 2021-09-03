В Подмосковье утвердили обвинение по уголовному делу о хищении 76 млн рублей

Москва, 3 сентября. Мужчина, обвиняемый в крупном мошенничестве, предстанет перед судом. Ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Следственные органы установили, что злоумышленник, являясь собственником земельного участка в Щелково, заключал договоры на строительство двух жилых домов, не имея на это разрешения. В итоге он получил от 69 граждан более 76 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Суд решил признать постройку самовольной и поручил снести ее.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Щелковский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.