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В Подмосковье утвердили обвинение по уголовному делу о хищении 76 млн рублей

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 12:50
Происшествия
В Подмосковье утвердили обвинение по уголовному делу о хищении 76 млн рублей
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Москва, 3 сентября. Мужчина, обвиняемый в крупном мошенничестве, предстанет перед судом. Ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Следственные органы установили, что злоумышленник, являясь собственником земельного участка в Щелково, заключал договоры на строительство двух жилых домов, не имея на это разрешения. В итоге он получил от 69 граждан более 76 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Суд решил признать постройку самовольной и поручил снести ее.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Щелковский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.

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