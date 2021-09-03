Собянин назвал онлайн-голосование на думских выборах безопасным в условиях COVID-19

Москва, 3 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал дистанционное голосование на сентябрьских выборах депутатов в Государственную Думу.

Онлайн-голосование появилось недавно. Это более быстрый и надежный способ принять участие в выборах. Необходимо всего лишь сделать несколько кликов компьютерной мышью, не выходя из дома, сообщил глава Москвы.

«Поэтому я записался на дистанционное электронное голосование. Буду участвовать в выборах депутатов Государственной Думы с помощью сети Интернет», — сказал Собянин.

По словам чиновника, в период пандемии COVID-19 электронное голосование является наиболее безопасным способом реализовать свою гражданскую позицию. Дистанционно проголосовать решили полтора миллиона избирателей из Москвы.

Ранее в ЦИК назвали количество россиян, досрочно проголосовавших на выборах в Госдуму. По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, такая возможность предоставляется гражданам, живущим в труднодоступных местах. В процессе приняли участие более 7 тысяч жителей России.