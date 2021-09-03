Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 10:32
10:30
Весь мир
Палестинец погиб в ходе столкновений с израильскими военными в Газе
10:29
Армия
Путин: Япония не дала гарантий, что не разместит войска США около границ России
10:24
Общество
Путин назвал отличительную черту жителей Дальнего Востока
10:23
Общество
Режиссер Коробко сравнил фильм «Шугалей-3» с битвой за Саур-Могилу в Донбассе
10:22
Общество
Корова застряла на дереве после урагана «Ида»
10:20
Общество
О чем рассказывает трейлер к фильму «Шугалей-3. Возвращение»
10:20
Общество
Собянин назвал онлайн-голосование на думских выборах безопасным в условиях COVID-19
10:19
Экономика
Путин заявил о необходимости нарастить строительство жилья на Дальнем Востоке
10:17
Общество
Путин призвал прийти к положительной динамики рождаемости на Дальнем Востоке
10:16
Армия
Путин рассказал о развитии боевой авиации и судостроения на Дальнем Востоке
Все новости

Собянин назвал онлайн-голосование на думских выборах безопасным в условиях COVID-19
Общество
Собянин назвал онлайн-голосование на думских выборах безопасным в условиях COVID-19
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 3 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал дистанционное голосование на сентябрьских выборах депутатов в Государственную Думу.

Онлайн-голосование появилось недавно. Это более быстрый и надежный способ принять участие в выборах. Необходимо всего лишь сделать несколько кликов компьютерной мышью, не выходя из дома, сообщил глава Москвы.

«Поэтому я записался на дистанционное электронное голосование. Буду участвовать в выборах депутатов Государственной Думы с помощью сети Интернет», — сказал Собянин.

По словам чиновника, в период пандемии COVID-19 электронное голосование является наиболее безопасным способом реализовать свою гражданскую позицию. Дистанционно проголосовать решили полтора миллиона избирателей из Москвы.

Ранее в ЦИК назвали количество россиян, досрочно проголосовавших на выборах в Госдуму. По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, такая возможность предоставляется гражданам, живущим в труднодоступных местах. В процессе приняли участие более 7 тысяч жителей России.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Собянин назвал онлайн-голосование на думских выборах безопасным в условиях COVID-19
выборы голосование онлайн
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru