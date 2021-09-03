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Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор экс-главе Дербентского района Дагестана

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 10:22
Происшествия
Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор экс-главе Дербентского района Дагестана
mos-gorsud.ru  /  Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы

Москва, 3 сентября. Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляционных жалоб экс-главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова.

Заседание суда пройдет 14 сентября 2021 года в 10:30 по московскому времени, сообщает собеседник Федерального агентства новостей (ФАН).

Ранее чиновника приговорили к шести годам тюрьмы по делу о растрате 8,6 млн рублей. Было установлено, что в 2016 году Джелилов на основании изданных им незаконных постановлений передал в собственность своим знакомым земельные участки муниципального образования общей площадью 6 гектаров. В результате его действий был причинен крупный ущерб муниципальному району.

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