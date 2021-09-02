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Два пешехода попали под колеса такси в Москве

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 20:18
Происшествия
Два пешехода попали под колеса такси в Москве
pixabay.com  /  Rene1905 / Olle August

Москва, 2 сентября. Таксист сбил пешеходов в российской столице. Полиция проверяет информацию. Подробности уточняются.

Авария произошла на Минской улице. Два человека пострадали в результате наезда автомобиля такси.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Водитель в Нижнем Новгороде сбил школьницу на «зебре» и скрылся. Девочка возвращалась со школьной линейки и переходила перекресток возле местного ТЮЗа на разрешающий сигнал светофора. Мужчина за рулем машины наехал на подростка и скрылся. Пострадавшая обратилась в больницу за помощью.

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полиция такси пешеходы
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